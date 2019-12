Cadastro biométrico deve ser feito até quinta-feira (19)

O Cartório Eleitoral de Itapeva realizará até o próximo dia 19 de dezembro, o recadastramento biométrico.

A biometria é uma tecnologia, que confere mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade de cada pessoa por meio das impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas.

De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral, José Roberto Biolchini, quem não fizer o recadastramento biométrico, além de ter o título cancelado, terá uma série de restrições. “O eleitor não poderá obter empréstimos em bancos públicos, nem renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino, ficará impedido de se inscrever em concurso público e não poderá tirar passaporte”, explica.

Para se cadastrar, é preciso o RG ou CNH, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título de eleitor. Além disso, o cartório possui um whatsaap para agendamento que é 99703 – 6368.