Cabeleireiro ateia fogo na prefeitura de Ribeirão Branco e diz à polícia que cometeu crime por estar sem trabalhar

De acordo com a prefeitura, homem entrou no prédio portando um galão de gasolina. Funcionários de um mercado próximo conseguiram conter as chamas e ninguém ficou ferido.

Um cabeleireiro de 46 anos vai ser investigado por dano qualificado após ser preso em flagrante por atear fogo na prefeitura de Ribeirão Branco (SP) na manhã desta quinta-feira (1º).

De acordo com o Executivo, o homem chegou ao prédio, localizado na Praça Antônio Rodrigues de Souza Sobrinho, no Centro, por volta das 10h. Com galão de gasolina, ele ateou fogo e fugiu.

Funcionários de um mercado próximo conseguiram conter as chamas, que danificaram algumas paredes da entrada do prédio. Como a prefeitura decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, não havia expediente no local e ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais, a prefeitura postou uma nota de repúdio dizendo que está muito triste com o que acontece. “Nada justifica a violência”, afirmou o Executivo na postagem.

Ainda segundo o Executivo, no período da tarde, o homem foi encontrado em sua casa e preso. Ele foi levado à delegacia de Itapeva (SP), onde prestou depoimento e alegou que teria cometido o ato em um momento de crise, já que a prefeitura fez um decreto na quarta-feira (31) com medidas restritivas que impedem a abertura de comércio não essencial, além de atividades religiosas, aulas e atividades presenciais.

