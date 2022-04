Começando seu percurso a todo o vapor neste ano, a cia. BuZum! irá girar de norte a sul, de leste a oeste do país, para levar a cultura que compõe um universo rico de personagens que ganham vida própria em cada espetáculo, o teatro de bonecos.

A cia. BuZum! apresentará o espetáculo “Caipira” em Itapeva, nos dias 8 e 11 de abril, no Teatro de Bolso Terezinha da Silva, no Calçadão Dr. Pinheiro, na versão adaptada do ônibus para o palco em que abrangerá aproximadamente mil alunos da rede municipal de ensino, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação. Haverá três sessões pela manhã, sendo às 9h, 9h40 e 10h20 e cinci sessões a tarde, sendo às 13h30, 14h10, 14h50, 15h30 e 16h10.

O BuZum! possui incentivo da Lei Rouanet e do Instituto CCR, no trecho da CCR SPVias. A cia. é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto à equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores. Todos levam à plateia itinerante novas possibilidades nas quais a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.

Espetáculo “Caipira”

Com nuances rústicas, a peça “Caipira” é um verdadeiro resgate do povo e da cultura do interior do Brasil mesclando com tradições típicas tão presente em costumes e vivências de vários locais, além de ser uma rica homenagem às figuras folclóricas, como o Saci-Pererê, o Curupira e o Lobisomem, com seres fantásticos que habitam o imaginário de povos tradicionais de diversas regiões do país.

A história é encenada por divertidos atores. Um casal e sua filha moram em um pequeno sítio, onde criam alguns animais. O clima é de muita paz, até que alguns vizinhos maldosos começam a matar os animais selvagens e derrubar árvores para construir uma fábrica no local. O casal tenta em vão conversar para que escolham outro local, longe da mata, mas os homens não ouvem e continuam a construção.

No criativo conto teatral, Manu, a esperta filha do casal, resolve pedir ajuda para os “seres encantados” e convoca o Saci, o Curupira e o Lobisomem para prepararem algumas armadilhas e salvarem a floresta.