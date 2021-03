Buri tem regras mais rígidas que as do Estado

Entre elas a proibição de celebrações religiosas, paralisação das aulas presenciais na rede municipal e monitoramento pela Guarda Municipal dos infectados pelo Covid-19 para não desrespeitar a quarentena.

O prefeito Omar Chain se pronunciou através das redes sociais na manhã de quarta-feira (03), em uma live e apresentou algumas medidas que deverão ser postas em práticas na sexta-feira (05).

De acordo com o prefeito o objetivo é tentar frear o avanço da Covid-19 na cidade. Com isso divulgou uma série de medidas a serem adotadas, algumas delas são mais restritivas das que impostas pelo governo do Estado de São Paulo, João Dória. Entre as medidas estão:

– A paralisação das aulas presenciais na rede pública municipal;

– A suspenção das aulas na APAE;

– Suspenção das atividades em academias;

– Suspenção das celebrações religiosas presenciais em Igrejas.

Foram realizadas alterações no horário de atendimento presencial de bares e adegas, especialmente aos finais de semana. De segunda a quinta eles poderão atender presencialmente das 08h às 20h. Já na sexta, sábado e domingo o atendimento será permitido até as 13h, após esse horário as atividades serão apenas pelo sistema delivery.

Outro setor que deverá se adequar a nova medida é o de supermercados e mercearias que deverão vender bebidas alcoólicas apenas durante o horário de funcionamento de bares e adegas e devem fixar cartazes informando sobre o decreto que segundo o prefeito, a medida visa evitar também a concorrência desleal.

Omar disse que a Guarda Civil Municipal terá acesso à lista de infectados pela Covid-19 e que fará um patrulhamento específico, ou seja, visitas poderão ser feitas em alguns domicílios e se acaso o paciente não estiver respeitando a quarentena ou for pego transitando pelas ruas, deverá ser acionado via Ministério Público.Na semana passada o prefeito falou da dificuldade de encontrar médicos para atender no município. Hoje ele disse que os profissionais que atendem nos PSFs serão intercalados pra atender também no Ambulatório e no Pronto Atendimento.

A previsão é de que as medidas durem por duas semanas, podendo ser estendidas.