A Prefeitura Municipal de Buri realizou o 2º Torneio Regional de Pesca em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

O evento foi considerado um sucesso. No total foram mais de 200 inscritos da cidade e região.

O torneio foi realizado no sábado (20), no Parque do Tubarão e premiou os 10 primeiros colocados com quantias em dinheiro, troféus e kits de pesca. Dentre eles, oito burienses.

O pescador Claudinei Mendes venceu o torneio. Ele é integrante da equipe Máfia da Pesca e faturou o valor de R$ 3 mil. O segundo lugar foi para a vizinha Campina do Monte Alegre e o terceiro lugar ficou em Buri.



O prefeito Germano Peschel comemorou o sucesso do evento e agradeceu ao apoio na organização e aos participantes.