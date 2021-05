Buri é inclusa no Programa Novas Vicinais do Governo do Estado

Na última quarta-feira (05) o prefeito Omar Chain esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, para participar do lançamento do Programa Novas Estradas Vicinais. Um investimento de R$ 1,2 bilhão em estradas de responsabilidade municipal de todo o estado. Em Buri, a estrada a ser recuperada será a vicinal Tertulino Gonçalves de Albquerque, demanda antiga de Chain (km 18).

No evento, que contou com centenas de prefeitos e prefeitas, o Governador João Doria apresentou licitação para contratar as duas primeiras fases do programa, num total 1.563 quilômetros de estradas. Nesta etapa inicial, o Governo de São Paulo vai investir R$ 1,2 bilhão em obras licitadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem).