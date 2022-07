Uma briga entre uma mulher e um homem próximo ao Largo do Tropeiro foi parar na delegacia depois que um GCM acabou envolvido na confusão na tarde desta quinta-feira (28).

De acordo com as informações levantadas ainda no local da briga, um casal que frequenta a obra abandonada ao lado do Largo do Tropeiro estava discutindo. Um guarda municipal de folga que passava pelo local, percebeu que a discussão estava saindo do controle e resolveu intervir.

Ao tentar conter os ânimos, o GCM acabou sendo ameaçado e o homem partiu para cima do agente municipal. O guarda então acionou os colegas, no mesmo momento em que populares acionaram a PM.

Equipes das duas corporações chegaram na localidade e encaminharam o homem que estava alterado para o Plantão Policial para elaboração de boletim de ocorrência.

Vizinhos do local relataram que constantemente são registradas confusões nas proximidades da obra abandonada por pessoas aparentemente embriagadas ou sob efeito de substâncias químicas.