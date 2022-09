Na noite de quarta-feira (31/08), um motoqueiro foi socorrido até o Pronto Socorro de Itapeva depois de se envolver em uma briga de trânsito com um desconhecido.

De acordo com as informações levantadas junto a testemunhas, um motorista em uma Amarok preta teria passado em alta velocidade pela Praça 20 de Setembro em frente ao Cofesa e em seguida já na Rua Higino Rodrigues Garcia passou por cima do canteiro e atravessou a caminhonete no meio da rua no sentido Jardim Europa-Centro.

Com o movimento ele acabou derrubando um motociclista e após agredindo o entregador de lanches. Com a chegada das testemunhas o rapaz entrou no veículo e fugiu.

A vítima contou que o motorista teria lhe fechado e que acabou chutando o veículo, depois disso o motorista foi atrás dele e lhe agrediu. Disse ainda que não conhece o agressor.

Uma testemunha tirou foto do veículo e a polícia pede que caso alguém tenha informações sobre o seu proprietário que entre em contato via 190 informando o seu paradeiro.