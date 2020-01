Bombeiros resgatam homem perdido em mata

No domingo (29), o Corpo de Bombeiros de Itapeva foi acionado para dar apoio a uma família que foi até o Cânion Pirituba visitar os cânions e cachoeiras.

De acordo com os bombeiros, por volta das 16h a família decidiu ir até uma cachoeira, porém, um dos homens que estava no grupo não quis ir até a cachoeira com os parentes e ficou no meio do caminho esperando. No retorno para casa os familiares não encontraram o homem e por volta das 19h com a chegada da noite, decidiram pedir apoio ao Corpo de Bombeiros, uma guarnição saiu de Itapeva comandada pelo 1° Sgt PM Dionísio, e composta por Cb PM Augusto, Sd PM Maia e Sd PM Leandro.

Chegando ao local os bombeiros iniciaram as buscas noturnas das 19h às 23h, porém não obtiveram sucesso em encontrar a vítima, no dia seguinte às 06h da manhã retomaram as buscas pelas cachoeiras e cânions, andamos em torno de 8 km mata a dentro e assim localizaram senhor Divail por volta das 10h da manhã, o mesmo estava parcialmente desidratado, com fome e com alguns arranhões nas pernas por estar de bermuda, ele pernoitou na mata após se perder dos parentes.

Logo após ser encontrado o homem ficou sob os cuidados de parentes e se deslocou até a Santa Casa para uma avaliação médica.