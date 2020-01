Bombeiros Mirins realizam rapel no Mirante do Debret

Alunos do curso de Bombeiros Mirins de Itapeva realizam neste momento a prática de rapel no Mirante do Debret.

A atividade sob a supervisão de uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros é acompanhada por familiares das crianças que ao longo de duas semanas estão tendo aulas sobre primeiros socorros e de como agir em momento de emergência.