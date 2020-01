Bombeiro Mirim abre inscrições para 2020

Estão abertas as inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim. As atividades terão início no próximo dia 13 de janeiro.

As inscrições devem ser feitas pelos pais ou responsáveis, diretamente no Quartel de Bombeiros de Itapeva com os militares Sd PM Castro ou Cb PM Claudinei, localizado à Avenida Gov. Mario Covas, nº 490, no Centro.

As vagas são limitadas para crianças de 10 a 12 anos, que serão divididas em duas turmas, da manhã das 08h às 11h e da tarde das 14h às 17.

As inscrições deverão ser realizadas entre esta quinta, dia 02 (das 14h às 18h) e sexta, dia 03 (das 09h às 18h).