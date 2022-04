A Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé, através da Coordenadoria Geral da Saúde e contando com apoio de todas as pastas municipais, realizou na quarta-feira (27) e na quinta-feira (28), um mutirão de limpeza contra a Dengue.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é eliminar todos os possíveis depósitos com água parada, que são os criadores do mosquito Aedes aegypti. Durante a ação, várias equipes trabalharam incansavelmente na luta contra o mosquito Aedes aegypti, que além da Dengue é transmissor da Chikungunya e Zika.

O poder público lembrou ainda que um fator importante nessa campanha é a participação dos moradores. O pedido é para que a população retire de suas casas, de seus quintais todo e qualquer objeto que acumule água e que assim, possa servir de criadouro do mosquito.

A prefeita Léia reforçou a importância da população nessa guerra. “Para o sucesso da ação é essencial que toda a comunidade se conscientize e se mobilize, não permitindo que o mosquito encontre ambientes propícios para se reproduzir. Vamos todos nos mobilizar e manter nossa cidade limpa”, afirmou a prefeita.