Bom Sucesso de Itararé intensifica a prevenção contra o COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde com a Polícia Militar de Bom Sucesso de Itararé deram prosseguimento nas ações preventivas no combate ao novo Coronavirus, o COVID-19.

O bloqueio sanitário continua sendo realizado no principal acesso de Bom Sucesso, pela Vicinal Verginio Holtz com fiscalização de todos que acessam à cidade ou simplesmente estão de passagem.

De acordo com a enfermeira, Ludmila Garcez, uma das coordenadoras da ação, participam desta atividade um fiscal do setor de Fiscalização Municipal, uma representante da Vigilância Sanitária, um fisioterapeuta, técnicos de enfermagem juntamente com policiais militares que após a abordagem de motos, carros e caminhões são feitas as orientações às pessoas, sendo verificado a temperatura corporal.

Especificamente para os caminhões que executam entregas na cidade e tem origem em cidades com casos já confirmados do vírus, a esses motoristas são distribuídos máscaras e orientação mais criteriosa.

Até o momento nenhum caso suspeito foi contabilizado em Bom Sucesso de Itararé e o município segue rigorosamente as regras de isolamento social determinadas pelas autoridades sanitárias.