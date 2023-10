Esforço contínuo dos profissionais de saúde e campanhas eficazes são destacados no sucesso da imunização na cidade.

Bom Sucesso de Itararé comemora uma marca que poucos municípios conseguem, a cidade alcançou uma cobertura vacinal de 100% contra penta e pólio nos dois primeiros quadrimestres de 2023, conforme os indicadores estabelecidos pelo Programa Previne Brasil.

Esta conquista é resultado de uma extensa campanha e do empenho ininterrupto dos profissionais de saúde da cidade, de acordo com a prefeitura municipal, isso ressalta o comprometimento de Bom Sucesso de Itararé em garantir a qualidade de vida e a saúde de seus moradores.

A Coordenadora da Saúde do município, Ludmila,expressou seu entusiasmo e gratidão aos envolvidos: “Estou imensamente orgulhosa da nossa equipe e da comunidade que se engajou na campanha, atingir esse marco não é tarefa fácil, mas mostramos que, com determinação e trabalho em conjunto, podemos garantir a saúde de todos“.

A prefeitura, por meio da Coordenadoria da Saúde, reforça o objetivo de manter a mesma taxa de cobertura no terceiro quadrimestre e convoca a população para continuar aderindo à imunização. Com o sucesso da campanha e o trabalho contínuo, Bom Sucesso de Itararé se destaca no cenário nacional e serve de inspiração para outros municípios na luta contra doenças evitáveis através da vacinação.