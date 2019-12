Bolsonaro diz que cogita vetar dispositivos do projeto anticrime

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou hoje durante sua live semanal no Facebook que cogita vetar dispositivos do pacote anticrime, planejado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, como o aumento da pena para calúnia, difamação e injúria na internet. O pacote de medidas anticrime foi aprovado ontem no plenário do Senado e segue para sanção do chefe do Executivo.

“Pacote anticrime foi aprovado. Eu vou ouvir o Moro agora, porque sofreu mudanças na Câmara, para ver o que podemos vetar”, disse o presidente na live, afirmando ainda que vai levar em consideração a opinião popular para decidir o que fará. “Eu acho que é bom ficar ligado que um dos projetos desse pacote triplica a pena para quem cometeu crime de calúnia, difamação e injúria nas mídias sociais. Imagina o inferno que vai ser. Eu estou disposto a vetar isso. Mas a gente vai acompanhar aqui nos comentários para ver o que o povo acha. Se achar que eu devo sancionar, eu posso levar em consideração”, acrescentou. Hoje, Moro já tinha declarado que o presidente poderia vetar alguns dispositivos de seu projeto. Ele disse que respeita a decisão do Congresso, mas apontou que algumas medidas da proposta original ficaram de fora.

Doença

Bolsonaro afirmou na live que a imprensa fez “fake news” ao falar que ele teria câncer. O presidente disse ontem a jornalistas da possibilidade de ter um câncer de pele, e que ele fez exames para saber. Material extraído da orelha e rosto do presidente foi enviado a um laboratório para análise. “Hoje, a imprensa preparou a primeira pergunta, e eu disse que não iria responder nada porque disseram que eu estava com câncer. Mentira em cima de mentira”, apontou Bolsonaro.

Fonte: BOL