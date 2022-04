A Guarda Civil Municipal atendeu 64 ocorrências desde a noite de quinta-feira (14) até a madrugada de segunda-feira (18).

Das ocorrências atendidas, 12 foram de perturbação do sossego público (som alto, baderna), 09 de averiguações de pessoas com atitudes ou em local suspeito, 10 ocorrências envolvendo o patrimônio público, apoios a Polícia Militar, brigas e desentendimentos.

Com finalidade de aumentar a sensação de segurança da população, inibir ações criminosas, de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoas, foram desencadeadas 04 operações, com foco no trânsito, presença e visibilidade, e perturbação do sossego público, bem como 9 estacionamentos em pontos estratégicos.

A GCMI ainda auxiliou a Igreja Católica em 02 procissões, garantindo a segurança no trânsito e dos participantes durante o ato religioso.

A GCMI presta serviço 24 horas à população itapevense por meio de patrulhamento nas vias públicas e central de atendimento, por meio dos telefones 153 e 199.

Na foto, o Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapeva, GM Rafael Gonçalves.