A Guarda Civil Municipal de Itapeva registrou 28 ocorrências no feriado de carnaval, de terça até a manhã desta quarta-feira de cinzas. Das intervenções pela GCM, foram atendidas 05 averiguações de suspeitos e 03 de perturbação ao sossego público (som auto e baderna).

Com finalidade de aumentar a sensação de segurança da população, inibir ações criminosas, de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoa, foram realizadas 04 operações com foco no trânsito, visibilidade e fiscalização de funcionamento irregular do comércio, além de estacionamento estratégico em 17 locais.

A GCM presta serviço 24 horas à população itapevense por meio de patrulhamento nas vias públicas e central de atendimento nos telefones 153 e 199.