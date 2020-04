Boletim diário da Prefeitura: 172 casos suspeitos notificados em Itapeva

Boletim oficial da Prefeitura:

Itapeva tem 172 casos suspeitos notificados de Covid-19

Três estão internados, um em estado grave e dois estáveis

BOLETIM Nº 19 – 04/04/2020 – sábado (12h27)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 172 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município. Sendo que:

• Há 120 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar.

• 3 internados (1 em estado grave e 2 estáveis).

• 6 óbitos (suspeitos), porém, os resultados para COVID-19 não foram confirmados até o momento.

• 2 casos descartados.

• 41 altas.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

Deliberação diária:

1) Exposição da dirigente sindical Solange Benedetti Penha

– Sugeriu a maior realização de reuniões virtuais (dos servidores municipais).

– Reforçou a preocupação com os professores eventuais e contratos temporários.

– Incentivos fiscais para a garantia de emprego.

– Preocupação com as empresas de transportes de alunos e motoristas.

– Monitoramento da situação de desemprego.

– Proposta junto ao Ministério Público de normas de conduta em relação às questões emergenciais.

– Aquisição de alimentos da agricultura familiar local e da região.

Os itens da pauta trazidos pela dirigente tem sido objeto de análise e preocupação por parte do Comitê, inclusive apreciadas em deliberações anteriores.

Além dos membros do Comitê estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Itapeva e a dirigente sindical Solange Benedetti Penha.