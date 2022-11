Famosa pelos descontos, e esperada por muitos consumidores, a Black Friday acontece na próxima sexta-feira (25).

Conforme o Sincomerciários de Itapeva, empregados e empregadores devem se atentar aos horários permitidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o trabalho.

Para as lojas de Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí, na sexta-feira (25), o horário permitido é das 08h às 21h, e no sábado (26) das 08h às 18h.

Já para as lojas de Bom Sucesso de Itararé, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Itararé, Riversul, Taquarituba e Taguaí, na sexta-feira (25), o horário autorizado é das 08h às 21h, e no sábado (26), das 08h às 19h.

Nas empresas de gênero alimentício (mercados, açougues e similares), não há, na CCT, horário especial para essa data, permanecendo das 8h às 20h, entre segunda e sexta-feira, e das 8h às 13haos domingos.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones/Whatsapp:

(15) 3521 9800 (Itapeva);

(15) 3531 3600 (Itararé);

(15) 3542 5529 (Capão Bonito);

(14) 3762 3603 (Taquarituba).