Biblioteca Municipal Onézia Martins, recebe doação de livros para seu acervo, em Bom Sucesso de Itararé

Na última semana, a Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé/SP, por meio da Coordenadoria de Cultura, recebeu através de doação, uma caixa com livros para serem acrescentados ao acervo da Biblioteca Municipal Onézia Martins.

A doação foi fruto de um contato realizado pelo 1º Sargento Cristiano, com a Professora Valdirene de Souza Venâncio, auxiliar na Biblioteca Municipal de Itararé. A professora Valdirene, formada no curso de Letras é idealizadora e criadora do projeto Intercâmbio de Livros, que tem dentre várias finalidades o objetivo de criar um intercâmbio literário, com venda, troca e doação de livros. O projeto atualmente está vinculado à Biblioteca Municipal de Itararé, sob a gestão da bibliotecária Viviane Thales dos Santos.

“A leitura ainda é considerada um dos melhores meios de difusão cultural e é necessário que aumentemos o nosso acervo para proporcionar maior opção aos leitores e assim contribuir para o incentivo à leitura no município”, disse o Coordenador de Cultura – Evandro Carlos.

A Coordenadoria iniciará um projeto similar ao intercâmbio da professora Valdirene para receber doação de livros e o intuito é aumentar o acervo da Biblioteca Municipal de Bom Sucesso de Itararé. As doações poderão ser encaminhadas diretamente na Biblioteca Municipal, que fica na Vila do Conde, ao lado da Casa do Artesão.

A biblioteca está aberta ao público das 08h às 11h30 e das 13h às 16h30, respeitadas as regras sanitárias de higienização e distanciamento.