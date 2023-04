Dupla de Bom Sucesso de Itararé esteve no programa Hora do Faro e emplacou uma música que em menos de um mês teve mais de 150 mil visualizações.

Ana Paula e Carine Viola, a dupla da região que despontou após um festival em Itapeva está lançando a sua nova música de trabalho, o hit “Beijo da Dama”.

A dupla que é natural de Bom Sucesso de Itararé, na divisa com de São Paulo com o Paraná é formada por duas irmãs Ana Paula de 26 anos e Carine de 24 anos. Começaram a cantar e ouvir música no rádio com seus pais entre os 10 anos de idade. “Sempre cantávamos na lida (trabalho), ao lado dos nossos pais, lida com animais e festividades de família”, lembra Carine.

Ana Paula (Paulinha) aprendeu a tocar violão e a fazer segunda voz, e Carine começou a tocar violão com 13 anos de idade e a cantar em primeira voz. O principal professor de viola de Carine é o Alex Roberto grande músico da cidade de Itapeva. Decidiram fazer dupla em 2014, em 2015 participaram de um festival na cidade de Itapeva, onde conquistaram o segundo lugar e a partir daí começaram a ir a programas de TVs, como o Brasil Caipira, TV Aparecida, Rede Vida e Rodrigo Faro.

A partir de 2014, muita coisa aconteceu com a dupla, inclusive o lançamento do primeiro single no programaTerra da Padroeira, a grande amizade com o artista Juliano Cezar, os show por todo Brasil e o lançamento da música “Dança dos Vagalumes” com Guilherme e Benuto no quadro Pronto pra Fama (Hora do Faro) onde contou a história das meninas.

Houve até um momento que a dupla pensou em desistir do sonho artístico, durante pandemia, conta Carine, mas houve a chegada do escritório europeu Raven Music que mudou a roupagem e produziu Ana Paula e Carine Viola para um show que vai além de música raiz, contando com músicas jovens universitárias e uma equipe completa a família APeCV.

Há pouco mais de um mês a dupla realizou o lançamento da música “Musa o chapéu”, com a participação de Ana Claúdia Madrinheira, o vídeo clipe passou de 150 mil visualizações em apenas um mês.

Ao falar do sucesso que a dupla atingiu, Carine fala que tudo isso contribuiu para o aperfeiçoamento da dupla. “Foi muito gratificante ver um trabalho nosso sendo reconhecido e viralizando por todo Brasil, incluso na região em que moramos, onde viu a gente crescer tocando em festival de música raiz e hoje seguimos aperfeiçoando as técnicas vocais e trazendo o novo estilo ao mercado musical muito disputado”, diz.

Agora Ana Paula e Carine Viola lançam um novo hit que promete ser um sucesso, “Beijo da Dama”, um misto de pancadão com sertanejo daqueles que a letra não sai da cabeça.

“Estamos com a agenda para o Brasil inteiro, com uma equipe maravilhosa que temos só a agradecer a Deus. Nosso show contém muita alegria e energia para o público, é gratificante poder ver nosso trabalho sendo reconhecido, inclusive temos visão para shows na Europa, pois nosso escritório é Europeu, na Espanha – Vigo”, fala Carine sobre os planos da dupla.

A artista ainda revela um drama que a dupla passa atualmente. “Acabamos de perder nosso pai, faz seismeses e tem sido difícil deixar nossa mãe para poder viajar, mas temos muita fé e força para prosseguir com nossa carreira, afinal nossos pais sempre foram à base”.

Ana Paula e Carine Viola estão com as agendas de shows abertas e o contato para shows pode ser feito através do fone (15) 98105-0824.