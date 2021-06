Bebês internados na UTI Neonatal precisam de leite materno

Atenção mamãe: se você está amamentando, vá até a Santa Casa e doe seu leite materno. Existem crianças precisando desse gesto de carinho. Contamos com sua colaboração em caráter de urgência. Doe leite.

A doação é totalmente segura e segue todos os protocolos de higienização para a segurança da mamãe e do leitinho que será doado.

As mamães não devem vir fazer doação caso estejam com coriza, tosse, febre ou algum sintoma de resfriado ou gripe. Também não é permitida a entrada do bebê ou de acompanhante.

O Banco de Leite Humano fica na Santa Casa de Itapeva, Rua Santos Dumont, número 433, Centro. O acesso é pela entrada da Maternidade. O horário de funcionamento para doação é das 7h às 17h30, diariamente.

Informações: (15) 3521-9500.