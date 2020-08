Batalhão de Itapeva comemora 14 anos de existência

Na quarta-feira (26), sob o comando da Tenente

Coronel PM Adriana Duch Machado, foi realizado na sede do 54º Batalhão de

Polícia Militar do Interior, um café da manhã em homenagem ao 14º aniversário

da Unidade.

O evento contou com a presença do coronel PM Aleksander

Toaldo Lacerda, comandante do CPI/7 (Comando de Policiamento do Interior

Sete).

Batalhão jovem e aguerrido, que tem como suas principais

características o contato mais próximo do policial com a população, atuando como

verdadeiro pacificador social, mediador de conflitos, sendo referência de

responsabilidade e credibilidade.

Na ocasião foi disponibilizada a renovação de aproximadamente 40

Identidades Funcionais dos Veteranos e dos Policiais Militares da ativa, bem como

a inauguração da vaga de estacionamento exclusivo aos Veteranos, singela marca

de carinho e gratidão materializados por meio de uma placa que delimita um espaço

em nosso pátio, onde somente nossos bravos Veteranos poderão estar.

Em decorrência de uma pandemia, que impacta a todos de maneira

significativa, a sociedade paulista sabe, mais uma vez, que pode contar com a sua

Força Pública para o difícil enfrentamento desta crise de saúde, tendo a certeza de

amparo, acolhimento e atendimento de suas demandas, mesmo porquê o trabalho de cada patrulheiro não para um só instante, mesmo com a obrigatoriedade de

distanciamento social.