Evento de valorização policial foi voltado a componentes da companhia de Força Tática do 54ºBPM/I e contou com a presença de autoridades civis e militares de toda a região.

Na manhã desta terça-feira (24), o Quinquagésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar do Interior realizou uma solenidade de valorização de policiais militares que se destacaram durante o ano de 2022.

A solenidade foi voltada a policiais da Força Tática que desempenharam seus serviços de forma exemplar e que participaram de ocorrências onde demonstraram extremo profissionalismo. A Polícia Militar informou que com a incessante busca pela qualidade na prestação de seus serviços, procura motivar e envolver seus policiais ao enaltecer o policial que se destacou por seus méritos e pela qualidade dos serviços apresentados.

Desta forma foram premiados com o Título de Policial do Mês os seguintes patrulheiros:

JANEIRO:

2º Sargento PM Wanderbil Aparecido Araújo.

FEVEREIRO:

Soldado PM Jose Eduardo Ávila.

MARÇO:

1º Sargento PM Reinaldo José Camargo

ABRIL:

Subtenente PM Américo Ananias.



MAIO:

Cabo PM Rafael Fagundes de Araújo Rocha

JUNHO E NOVEMBRO:

Cabo PM Dângelo Correa Rodrigues

JULHO:

Cabo PM Sandro José dos Santos

AGOSTO:

Cabo PM Maycon Aurélio da Silva Machado

SETEMBRO:

Cabo PM Cleber Antônio da Cruz

OUTUBRO:

1º Sargento PM Willian Jefferson Rodrigues Silva



DEZEMBRO:

Soldado PM Paulo Rafael de Matos

Entrega de Láureas de Mérito Pessoal

Constantemente fatos positivos são originários de ações policiais militares, merecedores de elogios perante a Instituição e a comunidade. Fatos que, além de elevar a moral da tropa, são motivadores para o bom desempenho e desenvolvimento da missão policial militar.

A Láurea de Mérito Pessoal tem a finalidade de reconhecer Oficiais e Praças que se sobressaiam no cumprimento de seus deveres.

A honraria possui 05 (cinco) graus diversos, sendo:

5º Grau – em metal bronzeado e couro preto;

4º Grau- em metal cromado e couro preto;

3º Grau- em metal prateado e couro vermelho;

2º Grau- em metal dourado e couro vermelho;

1º Grau – em metal esmaltado nas cores do estado e couro branco.

Láurea de Mérito Pessoal em 5º GRAU.

➢ Cabo PM Paulo Rafael de Pontes Gonçalves.

Láurea de Mérito Pessoal em 4º GRAU.

➢ 1º Tenente PM Marcelo Henrique Pinheiro

➢ Cabo PM Saulo de Tarso Nogueira

➢ Soldado PM Claudio Martins

➢ Soldado PM Josemar Fernando Lopes

➢ Soldado PM Henrique Alves Moreira

Láurea de Mérito Pessoal em 3º GRAU.

➢ Cabo PM Junior Aparecido Fogaça

➢ Cabo PM Maycon Aurélio da Silva Machado

➢ Soldado PM Adriano Antônio Proença

➢ Soldado PM José Eduardo Ávila .

➢ Soldado PM Samuel Fogaça de Almeida

Láurea de Mérito Pessoal em 2º GRAU.

➢ 1 º Tenente PM Joice Marques de Oliveira

➢ Cabo PM Dângelo Correa Rodrigues

➢ Cabo PM Marcelo Jeovane Veiga

Láurea de Mérito Pessoal em 1º GRAU

➢ 1º Sargento PM Claudinei Nicácio



Entrega do Certificado Ocorrência Destaque de 2022:

➢ Soldado PM Gilcilei Ferreira da Rosa

➢ Soldado PM José Eduardo Ávila



Em 26 de março de 2022, às 16h01min, equipe de ROCAM tomou ciência de uma ocorrência de tentativa de homicídio pela Vila São Francisco, município de Itapeva/SP e com base nas informações obtidas, realizou diligências e localizou o indivíduo, o qual ao perceber a presença da polícia militar entrou em uma residência; em seguida foi solicitado para que ele saísse da residência, onde foi possível abordá-lo. Em entrevista confessou a autoria da tentativa de homicídio, decorrente de uma briga em 2019. Diante dos fatos conduzido ao Plantão Policial onde foi ratificada a voz de prisão por Tentativa de Homicídio, permanecendo o autor à disposição da justiça.

Entrega de Certificados à Equipe Destaque:

➢ 1º Sgt PM Reinaldo José Camargo

➢ Sd PM Paulo Rafael de Matos

➢ Cb PM C leber Antônio da Cruz

No decorrer do ano de 2022 a equipe mencionada pertencente ao efetivo do 2º Pelotão de Força Tática do 54º BPM/I, teve desempenho exemplar durante o ano de 2022, sendo reconhecidos como “EQUIPE DESTAQUE 2022” pelos integrantes da Cia FT, demonstrando extrema dedicação, profissionalismo e comprometimento com a causa pública, prestando apoio em dezenas de ocorrências policiais em diversos municípios, em especial na cidade de Capão Bonito, local em que efetuou o maior número de prisões, totalizando 25 ocorrências de flagrantes delitos, contribuindo para a sensação de segurança aos munícipes e enobrecendo o trabalho policial efetivado pela Polícia Militar.