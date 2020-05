Devido às condições climáticas deste sábado, dia 23, as barreiras sanitárias nos quatro pontos principais de entrada na cidade foram interrompidas, visando a segurança dos servidores que atuam na linha de frente deste trabalho.

As barreiras sanitárias iniciaram nesta semana com objetivo de orientar as pessoas que chegam ao município quanto aos cuidados necessários para o combate ao Coronavírus.