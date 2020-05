Barreiras sanitárias começaram a funcionar hoje em pontos estratégicos do município

Com caráter educativo, medidas adotadas visam principalmente a redução do avanço do coronavírus na cidade

Barreiras sanitárias começaram a funcionar hoje, dia 20, em pontos estratégicos do município. Com caráter educativo, a medida adotada visa reduzir o avanço do coronavírus em Itapeva e também orientar os condutores de veículos vindos de outros municípios sobre a necessidade do uso de máscara e álcool gel, além de entrega de panfletos. O trabalho terá prosseguimento até o dia 31 de maio.

O visitante terá a temperada aferida pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, sendo orientado a evitar aglomerações, entre outras recomendações das autoridades sanitárias.

As barreiras sanitárias estão instaladas nos acessos de Itaberá e de Ribeirão Branco à cidade, além da Fait e próximo à Polícia Rodoviária na Avenida Revolucionários.

Os serviços estão sendo realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social e a Secretaria Municipal de Saúde. Em relação a abordagem e a triagem dos motoristas, ficaram sob a responsabilidade da Guarda Civil Municipal, proporcionando desta forma maior segurança para quem adentra ao município.