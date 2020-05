Barreiras sanitárias começam a funcionar em Capão Bonito

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, adotando mais uma ação para prevenir o avanço dos casos de contágio pelo novo coronavírus no Município, instalou barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade.

A iniciativa começou a funcionar nesta quinta-feira, dia 30, e vai até o dia 02/05 (sábado), nesta primeira fase. A Prefeitura não divulgou o horário de funcionamento das barreiras para evitar qualquer tipo de burla, mas afirmou que haverá blitz diurnas e noturnas.

As barreiras trabalham em dois acessos à cidade, sendo a primeira na avenida Capitão Calixto (entrada da cidade), nas proximidades da praça do Tropeiro, e a segunda no Viaduto Abib Elias Daniel, acesso à Vila Aparecida (Pontilhão), além do serviço no Terminal Rodoviário, junto aos passageiros que chegam à cidade, e mais uma na entrada do bairro Querência do Turvo (zona rural).

Para viabilizar a ação, a municipalidade conta com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, DER (Departamento de Estrada e Rodagem), Defesa Civil, Departamento Municipal de Trânsito, equipes de Saúde e das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológico e apoio de vários funcionários municipais que auxiliam nas atividades logísticas.

Conforme um dos idealizadores do projeto, o secretário de Governo Marcelo Varela, os agentes envolvidos nas barreiras sanitárias estão aferindo a temperatura corporal dos condutores e passageiros dos automóveis que entram no perímetro de Capão Bonito para verificar se algum apresenta suspeita de infecção pelo coronavírus.

Além disso, os profissionais também prestam orientações educativas e de prevenção sobre o que é a Covid-19, os cuidados de isolamento social e higiene que devem ser tomados para evitá-la e sobre os procedimentos que devem ser observados e seguidos nos casos de suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus.

Fonte: www.capaobonito.sp.gov.br