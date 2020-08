Bares e restaurantes podem trabalhar no período noturno somente na modalidade delivery

Atendimento ao público após às 17h é proibido na fase amarela do Plano SP

Desde segunda-feira, dia 10, o município de Itapeva progrediu para a Fase Amarela do plano estadual de isolamento social, o Plano SP. Nesta etapa bares, restaurantes, galerias, barbearias, academias e salões de beleza poderão funcionar, porém, com restrições recomendadas previamente. O horário de funcionamento do comércio, em Itapeva, será ampliado para 6 horas diárias, sendo de segunda a sexta das 12h às 18h e aos sábados das 9h às 15h.

Em relação aos bares, restaurantes e similares, o horário de funcionamento permitido é das 11h às 17h, válido de 10 a 24 de agosto. Se a cidade permanecer na fase amarela, a partir do dia 25 de agosto, estes estabelecimentos poderão funcionar das 11h às 14h e das 19h às 22h. É permitido consumo no local, desde que respeitem a capacidade de 40%, cumpram o horário reduzido de até 6 horas e adotem os protocolos padrões e setoriais específicos.

Salões de Beleza e Barbearias: Desde que respeitem a capacidade de 40%, cumpram o horário reduzido de até 6 horas e adotem os protocolos padrões e setoriais específicos.

Galerias e Estabelecimentos Congêneres: Podem abrir com capacidade de 40%, cumprir o horário reduzido de até 6 horas e devem adotar os protocolos padrões e setoriais específicos.

Comércio não-essencial e serviços: Capacidade de 40% cumprindo o horário reduzido de até 6 horas e adotando os protocolos padrões e setoriais específicos.

Academias e Centros de Treinamento: 30% da capacidade total e funcionamento, horário reduzido para 6 horas. (Em Itapeva, das 6h às 9h e das 18h às 21h). Aulas em grupos estão suspensas. Apenas aulas individuais com horário marcado.

Eventos, Convenções e Atividades Culturais: Só poderão acontecer se o município permanecer 28 dias consecutivos na fase amarela. Após este período, estará autorizada a realização destes com capacidade de 40%, horário reduzido para 6 horas. Controle de acesso. Vendas apenas online. Assentos e filas com distanciamento mínimo. Proibição de atividades com público em pé. Adoção de protocolos gerais do setor específico.

Serviço:

Academias – Segunda a sexta das 6h às 9h e das 18h às 21h e sábado das 9h às 15h.

Bares, restaurantes e similares – Das 11h às 17h. Após o dia 25 de agosto de 2020 será definido novo horário.

Comércio geral e cabeleireiros – Segunda a sexta das 12h às 18h e sábado das 9h às 15h.