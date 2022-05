Na tarde desta terça-feira (24), duas mulheres viveram momentos de terror em Itapeva.

Cinco bandidos invadiram uma casa no Jardim Ferrari e amarraram a proprietária do local e sua empregada para realizar o roubo.

Depois de finalizar a ação, os indivíduos empreenderam fuga em um veículo Sandero vermelho.

De acordo com um áudio que circula em um aplicativo de mensagens, a Polícia já está investigando o caso.

