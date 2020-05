Bandidos causam terror em Taquarituba ao roubar agência bancária

Na madrugada desta terça-feira (12), bandidos fortemente armados explodiram e roubaram a agência da Caixa Econômica Federal, em Taquarituba.

Segundo moradores da cidade, o crime ocorreu por volta das 2h. Os assaltantes fecharam as principais entradas da cidade.

Nas redes sociais, foram divulgados vídeos que registraram disparos de arma de fogo e alguns bandidos na região central da cidade também é possível ver dois automóveis que teriam sido usados pelos assaltantes.

A agência da Caixa Econômica Federal ficou parcialmente destruída. A quantia levada pelos bandidos não foi divulgada. Até o momento ninguém foi preso.

A forma como o crime foi praticado é similar ao roubo ocorrido no início de maio na sede do Serviço Regional de Tesouraria do Banco do Brasil, em Ourinhos.

Com informações de Diego de Oliveira