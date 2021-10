Bandido invade casa e deixa vítima em cárcere privado durante a madrugada

• Após mais de 4 horas em poder do bandido, a mulher conseguiu se trancar no banheiro e acionar a polícia •

Na madrugada deste domingo (03), uma mulher foi mantida sob cárcere privado em sua própria casa por um bandido que invadiu o local e a ameaçou com uma faca. O crime ocorreu na Rua Pedro Cadena, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves.

De acordo com a Polícia Militar, o crime teria ocorrido por volta das 2h, quando o bandido entrou na residência e surpreendeu a vítima que já estava dormindo. Além de ameaçar a mulher com uma faca, o indivíduo usou de um golpe “mata leão” para asfixiar a vítima.

Por volta das 6h30 da manhã a mulher aproveitou um descuido do marginal e conseguiu se trancar no banheiro e acionar a polícia. Chegando ao local os policiais flagraram o suspeito na garagem da residência, que ao perceber a aproximação da PM tentou fugir, mas acabou sendo detido.

Com o indivíduo de 22 anos, os policiais encontram cerca de R$ 410 em dinheiro e joias da vítima. O autor do crime já era conhecido nos meios policiais.

O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado responsável ratificou a voz de prisão. A Polícia trabalha ainda com a possibilidade de o bandeio ter cometido outros crimes, que não foram divulgados para não prejudicar as investigações.