Na quinta-feira (22), a Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou uma majestosa apresentação no município de Capão Bonito, sob a regência do Major Músico PM Jássen Feliciano, retratando a cultura através da sublime arte da música, exprimindo e transmitindo por meio de sons harmônicos os melhores sentimentos humanos.

“Rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos. Ninguém fica para trás”.

COMUNICAÇÃO SOCIAL 54º BPM/I