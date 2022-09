Em comemoração ao aniversário de 253 anos do município de Itapeva, a Prefeitura Municipal de Itapeva convida a todos para a apresentação da Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fará, pela primeira vez, numa apresentação na Praça de Eventos Zico Campolim, a partir das 16h.

UM PRESENTE PARA OS AMANTES DA CULTURA | A Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no início, contou apenas com 17 soldados e um sargento mestre, com a missão de levar entretenimento às praças aquarteladas. Atualmente, a Banda Sinfônica conta com 60 integrantes divididos pelos vários naipes de instrumentos e está sob a Regência do Maestro Titular Major Músico PM Ismael Alves de Oliveira. Ao longo de sua jornada, tem se apresentado nos mais diversos eventos e teatros renomados, contando com participação de ilustres convidados, caminhando lado a lado com a sociedade paulista.

⚠️

Dia 20 de setembro

A partir das 16h

Praça de Eventos Zico Campolim