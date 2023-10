Neste mês de outubro, o Banco do Brasil está realizando a 6ª edição 2023 da MPE Week. O evento já é um dos mais importantes no país para as micro e pequenas empresas brasileiras, que aproveitam para se destacar em engajamento, negócios e vendas com o apoio do BB e SEBRAE, uma plataforma gratuita que conecta quem vende com quem compra.

Nesta quinta-feira, dia 05, a agência do BB de Itapeva promoveu um coffee break para falar sobre o desenvolvimento da ação, estavam presentes todos os funcionários da dependência, o superintendente Comercial, representantes do Sebrae, Sincomercio e empresários da cidade.

Neste ano, o movimento acontece de 2 a 31 de outubro e estimula a realização de negócios entre clientes pessoas físicas e jurídicas.

Na última edição em 2022, a MPE Week teve a participação de mais de 90 mil empresas, com mais de 20 milhões de consumidores impactados com a ação.

Para saber mais sobre a MPE Week, acesse o link: www.mpeweek.bb.com.br

Às empresas, cadastrem suas ofertas de 02 a 13 de Outubro, você que quer aproveitar as ofertas, estarão disponíveis de 16 a 31 de Outubro.