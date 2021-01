Banco de Sangue de Itapeva precisa de doações de qualquer tipo sanguíneo

O Banco de Sangue de Itapeva está precisando de doadores de todos os tipos sanguíneos.

Os requisitos para ser doador são: estar bem alimentado, estar em boas condições de saúde e ter idade entre 18 a 69 anos. As pessoas de 16 e 17 anos que desejarem ser doadores tem que estar com o responsável legal e apresentar no ato documento RG e Cartão do SUS.

O horário de atendimento é de segunda a quinta-feiras das 7h às 14h. Na Rua Mário Prandini, n° 935, 1° andar.