Banco de Sangue de Itapeva está com estoque em estado crítico

O Banco de Sangue de Itapeva está necessitando repor seu estoque de sangue, pois a quantidade à disposição está baixa.

De acordo com a assessoria de imprensa, a quantidade disponível é considerada crítica e em uma eventual emergência pode vir a faltar sangue.

Há poucos dias, um exemplo de emergência que demandou uma grande quantidade de sangue foi o acidente com vítimas entre um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores da área têxtil em Taguaí.

Para atender vítimas de situações como essa, é importante que ter um banco de sangue com estoque em dia.

Para doar basta comparecer de segunda a quinta, das 07h às 14h, no Banco de Sangue de Itapeva, que está localizado na Rua Mário Prandini, n⁰ 935, ter entre 18 anos e 60 anos, portar cartão SUS, RG, estar bem alimentado e ter dormido bem a noite. Caso a pessoa já seja doador, a idade se estende até os 69 anos para doar.