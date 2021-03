Banco de Sangue de Itapeva está aberto nesta sexta-feira devido a estado crítico do estoque

O Banco de Sangue de Itapeva estará aberto para atender a população de Itapeva nesta sexta-feira (19).

Normalmente o Banco de Sangue abre de segunda a quinta das 07h às 14h, porém devido ao estado crítico em que se encontra o estoque de sangue, os gestores da unidade decidiram abrir nesta sexta na esperança de que haja uma procura da população para doar.

De acordo com a Biomédica responsável pelo banco de sangue da santa casa de Itapeva, Vanessa Cardoso Fernandes, a situação crítica em que estão os estoques exige uma capitação emergencial de sangue para que não haja falta de material. Vanessa ainda falou que os doadores não precisam temer, pois estão sendo tomados todos os protocolos de segurança exigidos no enfrentamento ao Covid-19 e falou sobre os cuidados referentes aos doadores. “Não há necessidade de ter medo. Desde que sejam tomados todos os cuidados como o uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel”.

A responsável pelo Banco de Sangue alertou ainda sobre algumas dúvidas relativas sobre quem foi infectado pelo Covid-19 e de quem já tomou a vacina. “Quem acabou contraindo o Covid-19 pode doar após 30 dias de sua recuperação, já os que foram vacinados com a Coronavac podem doar após 2 dias, enquanto os que tomaram a da Oxford precisam esperar 7 dias para doar”, explicou Vanessa.

Nesta sexta-feira, o Banco de Sangue de Itapeva estará aberto das 07h às 14h. O Banco de Sangue está localizado na Rua Mário Prandini, 935. Prédio anexo a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.