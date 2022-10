O acidente com a aeronave Petrel 100, prefixo PU-EAM, um modelo hidroavião, ocorreu perto de um condomínio às margens da represa de Jurumirim.

Moradores viram a aeronave na água e acionaram o resgate. Os dois corpos foram resgatados da água e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, cidade vizinha. O corpo da mulher foi levado para a capital paulista, enquanto o do homem seguiu para Jundiaí (SP) para serem velados e enterrados.

De acordo com a Polícia Civil, o avião era do piloto, que era habilitado. Ainda não se sabe de onde as vítimas saíram e nem qual seria o destino.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, foram até o local do acidente para fazer a fazer a perícia.