Avenida Revolucionários de 32 passa a ser monitorada por câmeras de segurança

Medida visa dar mais segurança à população nesta importante via de acesso à cidade.

Na quarta-feira (09), teve início o funcionamento de mais três pontos de monitoramento por vídeo em pontos estratégicos do município.

Ao todo sete câmeras farão o monitoramento da Avenida Revolucionários de 32, via de acesso à cidade.

A Secretaria Municipal da Defesa Social, por meio do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, cuidou da instalação desses pontos, que serão vigiados 24 horas por agentes da Guarda Civil Municipal, aptos para tal serviço.

De acordo com o Diretor do DEMUTRAN, Luciano Barbarotti, esta iniciativa faz parte da extensão do projeto que prevê a instalação de 104 câmeras pela cidade, que ainda serão inaugurados.

“Estamos contemplando, com recursos próprios, pontos que não estão no projeto inicial de segurança, mas que merecem a nossa atenção e que possibilitará o monitoramento do fluxo de veículos em tempo real, permitindo ajustes na via com referência à sinalização”, contou o diretor.

Um dos pontos fica próximo à Nutriceller, o outro na lombada eletrônica e o terceiro na altura da Escola Ivis Piedade. “Desta forma, toda a extensão da Avenida será vigiada por este importante recurso tecnológico, o qual servirá para coibir ilícitos e também auxiliar a nossa GCM no combate à criminalidade”, comentou o comandante Rafael.