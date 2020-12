Aumenta a representatividade feminina nas câmaras da região

Itapeva terá quatro vereadoras e Taquarivaí 1/3 de representantes femininas. Já Bom Sucesso de Itararé é a única da região com Câmara 100% masculina.

As câmaras municipais em 2021 terão uma representatividade feminina maior para a próxima legislatura na região de Itapeva.

Só em Itapeva quase um terço da câmara será composta por mulheres, sendo que duas delas foram as mais votadas, Áurea Rosa que retorna após 4 anos e Débora Marcondes reeleita. Também foi reeleita foi a vereadora Vanessa Guari e outra que assume uma cadeira no Legislativo é Lucinha Woolck, com isso a próxima legislatura terá uma mulher a mais do que a atual.

Em Itararé, a próxima câmara terá duas mulheres em sua composição, hoje há uma mulher porque assumiu como suplente, porém em 2016 nenhuma conseguiu se eleger diretamente. Buri é outro município que conta com duas mulheres para a próxima gestão e que também não havia mulher no Legislativo.

Itaberá contará com uma mulher na casa de leis, no atual momento não tem representatividade feminina. Já Ribeirão Branco permanece com uma mulher no quadro de vereadores do município.

Depois de Itapeva, Taquarivaí é a que apresenta maior número de mulheres em seu quadro de vereadores, no total são três mulheres de um total de nove vereadores, seguindo a quantidade da câmara atual. Já Bom Sucesso de Itararé foi a única da região que regrediu, se na atual legislatura a cidade conta com uma mulher na câmara, para o próximo mandato não haverá representante feminina na câmara, porém há de se destacar a prefeita eleita na cidade, Léia que em 2016 perdeu a vaga no Poder Executivo por 1 voto, desta vez venceu a eleição com folga, no total conseguiu 57,49% dos votos.