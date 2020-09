Aulas presenciais só deverão voltar quando houver segurança para a comunidade escolar

Somente nas escolas municipais, Itapeva tem mais de 16 mil alunos matriculados.

As aulas presenciais de toda a Rede de Ensino, tanto Estadual, quando Municipal e Particular, estão paralisadas desde o mês de março, devido à pandemia pelo Coronavírus.

De acordo com o Decreto nº 11.310, do dia 17 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 1540, página 2, que dispõe sobre a retomada de aulas e atividades presenciais, o Executivo decretou que o município irá seguir o Plano São Paulo, em relação aos protocolos sanitários, ficando facultada a retomada de aulas da Rede Estadual de Ensino após apresentação de documento idôneo que comprove a aprovação e ciência de pais e/ou responsáveis pelo retorno das atividades, caso optem pelo ensino presencial. O mesmo ocorre para a rede particular de ensino.

Em relação às aulas da Rede Municipal de Ensino, fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação para que analise a retomada de forma oportuna, após consulta à comunidade escolar e deliberação dos conselhos temáticos da Pasta.

Em entrevista à imprensa local, a titular da Pasta esclareceu detalhes que geraram dúvidas à população, já que muitos entenderam que as aulas presenciais no município voltariam imediatamente na próxima semana. A secretária explicou que a retomada somente é possível após um amplo estudo e adequações extremamente necessárias para que haja um ambiente seguro, respeitando todas as normas e protocolos sanitários para tal.

Ainda segundo ela, os alunos e o ano letivo não serão prejudicados, pois eles estão sendo assistidos por meio de aulas virtuais.