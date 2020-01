Aulas na Rede Municipal de Ensino começam no dia 4 de fevereiro

A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Obras e Infraestrutura Escolar, está em ritmo acelerado para finalizar as melhorias nas escolas e creches municipais, visando proporcionar aos alunos, bem-estar e conforto neste retorno às aulas. O ano eletivo iniciará no próximo dia 4 de fevereiro.

O município possui 18 Emeis – Escola Municipal de Educação Infantil, 25 escolas do Ensino Fundamental I e 14 do Ensino Fundamental II, além do Ceapem – Centro de Apoio Pedagógico Multidisciplinar, duas creches filantrópicas e a escola de educação musical Prof. Hugo Belezia. As Emeis atendem crianças de 6 meses a 5 anos, enquanto as do Ensino Fundamental I de 6 a 10 anos. Já as do Ensino Fundamental II são para as que possuem de 11 a 14 anos. Ao todo, mais de 15.000 alunos compõe a Rede Municipal de Ensino.

Foram realizados diversos tipos de serviços, como: pinturas, limpezas, adequações de espaços, poda de árvores, viabilização de calçadas, construção de novas salas de aula e encanamento.

Receberam benfeitorias: EMEI Prof.ª Glaucia de Melo Santos Pontes, EMEI Prof. Antonio José Belezia, EMEI Prof.ª Liliane Angélica Leonel Moreira, EMEI Prof.ª Edna Muzel de Moura, EMEI Prof. José Lucio Martins, E.M. Prof. Antonio Felippe, E.M. Celso Duch Villar, E.M. Prof.ª Hilda Frida Gehring Geminiani e EMEI Prof.ª Edna Muzel de Moura.

Para a secretária de Educação, Patrícia Felício, este retorno deve ser encarado como um recomeço, uma nova página a ser escrita no decorrer deste ano letivo. “Desejo a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino um ano vitorioso, iremos trabalhar para que tenham educação de qualidade e professores altamente qualificados”, disse.