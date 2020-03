Atualização sobre as chuvas na Baixada Santista

A Defesa Civil do Estado informa que as chuvas extremas que incidiram sobre a região da Baixada Santista na madrugada de terça-feira (3) provocaram, até o momento, 42 óbitos e 36 não localizados, nos seguintes municípios: Guarujá (31 óbitos e 36 não localizados), Santos (8 óbitos) e São Vicente (3 óbitos). O número atual de desabrigados é de 336 em Guarujá e 185 em Santos.

Foram disponibilizadas 32,1 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, sendo: 15,6 toneladas (colchões, cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável) para o depósito do Fundo Social de Santos, de onde serão distribuídos, mediante solicitação, às defesas civis municipais; 12,6 toneladas (colchões, kits higiene, vestuário e limpeza, cestas básicas, água potável e fita de isolamento) a Guarujá; 2,9 toneladas (colchões, cestas básicas, kits de higiene, limpeza e vestuário) a Peruíbe; 1 tonelada (colchões) a Santos.

Além disso, foram disponibilizados equipamentos de proteção individual (luvas de raspa e capacetes) e baldes para o mutirão de voluntários que está atuando em apoio às equipes de salvamento nos cenários de ocorrência de Guarujá.

Equipes do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas reforçam as equipes técnicas municipais nas avaliações das áreas afetadas e no monitoramento do risco nos locais de buscas.

O Diretor de Resposta do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, Major PM Marcelo Vieira dos Santos, e equipe permanecem na região, em reuniões com o Gabinete de Crise, avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento.

No Diário Oficial do Estado do último dia 4, o Governador João Doria homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade de Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). No dia seguinte, esses decretos foram reconhecidos sumariamente no Diário Oficial da União.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje (9), foram registrados mais 8mm em Santos (34mm em 72h), 4mm no Guarujá (10mm em 72h) e 0mm em São Vicente (0mm em 72h).

A previsão para hoje (9) é de uma condição típica de verão. O calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera criarão condições para a formação de áreas de instabilidade que irão provocar pancadas de chuva de curta duração em toda a faixa leste do estado, e isso inclui a Baixada Santista. A chuva virá com descargas elétricas e rajadas de vento. O acumulado previsto para hoje em Guarujá é de 1mm.

Defesa Civil do Estado de São Paulo

www.defesacivil.sp.gov.br