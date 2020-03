ATUALIZAÇÃO: Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros

A Defesa Civil do Estado informa que as chuvas extremas que incidiram sobre a região da Baixada Santista na madrugada de terça-feira (3) provocaram, até o momento, 44 óbitos e 34 não localizados, nos seguintes municípios: Guarujá (33 óbitos e 34 não localizados), Santos (8 óbitos) e São Vicente (3 óbitos).

Na noite de segunda-feira (9), foi localizado, no Morro do Macaco, o corpo do CB PM Batalha, desaparecido desde a madrugada do último dia 3 após ser atingido por um deslizamento durante um salvamento.

O número atual de desabrigados é de 328 em Guarujá e 185 em Santos.

Foram disponibilizadas 32,1 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, sendo: 15,6 toneladas (colchões, cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável) para o depósito do Fundo Social de Santos de onde serão distribuídos, mediante solicitação, às defesas civis municipais; 12,6 toneladas (colchões, kits higiene, vestuário e limpeza, cestas básicas, água potável e fita de isolamento) a Guarujá; 2,9 toneladas (colchões, cestas básicas, kits de higiene, limpeza e vestuário) a Peruíbe; 1 tonelada (colchões) a Santos.

Equipes do Instituto Geológico (IG) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) reforçam as equipes técnicas municipais nas avaliações das áreas afetadas e no monitoramento do risco nos locais de buscas.

O Diretor de Resposta do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, Major PM Marcelo Vieira dos Santos, e equipe, permanecem na região, em reuniões com o Gabinete de Crise, avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento.

No Diário Oficial do Estado do último dia 4, o Governador João Doria homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade de Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). No dia seguinte, esses decretos foram reconhecidos sumariamente no Diário Oficial da União.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje (10), foram registrados mais 6mm em Santos (25mm em 72h), 5mm no Guarujá (12mm em 72h) e 0mm em São Vicente (1mm em 72h).

A previsão para esta terça-feira (10), na Baixada Santista, é de um amanhecer mais abafado, com temperatura na casa dos 23°C, e sem a presença de nuvens. Ao longo do dia, a temperatura sobe rápido e a condição de abafamento somada à chegada da brisa marítima criará condição para formação de áreas de instabilidade que irão provocar pancadas de chuva rápidas na região, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas. Esta chuva deverá ter intensidade fraca-moderada e os acumulados continuam bem baixos hoje. Volume de chuva previsto no Guarujá: 2mm.

Defesa Civil do Estado de São Paulo

www.defesacivil.sp.gov.br