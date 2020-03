ATUALIZAÇÃO: Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros

A Defesa Civil do Estado informa que as chuvas extremas que incidiram sobre a região da Baixada Santista na madrugada de terça-feira (3) provocaram, até o momento, 44 óbitos e 17 não localizados, nos seguintes municípios: Guarujá (33 óbitos e 17 não localizados), Santos (8 óbitos) e São Vicente (3 óbitos). O número atual de desabrigados é de 207 em Guarujá e 220 em Santos.

A listagem nominal foi levantada com base em dados cadastrados pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social do município, em decorrência de seus programas próprios. Após o levantamento, as informações foram cruzadas com o banco de dados do e-SUS, iniciando-se as buscas pelos não localizados por meio dos telefones cadastrados, obtendo sucesso em localizar 17 pessoas com vida.

As buscas se concentram apenas na Barreira João Guarda, onde residiam as pessoas ainda não localizadas, segundo levantamento municipal.

Foram disponibilizadas 34,2 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, sendo: 15,6 toneladas (colchões, cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável) para o depósito do Fundo Social de Santos de onde serão distribuídos, mediante solicitação, às defesas civis municipais; 13,2 toneladas (colchões, kits higiene, vestuário e limpeza, cestas básicas, água potável e fita de isolamento) a Guarujá; 2,9 toneladas (colchões, cestas básicas, kits de higiene, limpeza e vestuário) a Peruíbe; 2,5 tonelada (colchões, lonas plásticas e sacos de lixo) a Santos.

Equipes do Instituto Geológico (IG) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) reforçam as equipes técnicas municipais e estaduais nas avaliações das áreas afetadas e no monitoramento do risco nos locais de buscas.

A Capitão PM Aline Betânia de Mattos C. Signorelli, do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, e equipe, permanecem na região, em reuniões com o Gabinete de Crise, avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje (12), foram registrados mais 0,0 mm em Santos (0,0 mm em 72h), 4,0 mm no Guarujá (14,0 mm em 72h) e 0,0 mm em São Vicente (0,0 mm em 72h). Uma massa de ar quente e seco deixa o tempo estável em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira (12). As temperaturas ficam bastante elevadas em todo o estado e não há previsão de chuva. No interior, o destaque fica para a umidade relativa do ar que ficará abaixo do recomendado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que é de 60%. Na faixa leste, que inclui a região da Baixada Santista, apenas nebulosidade variável no final da tarde por conta do efeito de brisa.

Defesa Civil do Estado de São Paulo

www.defesacivil.sp.gov.br