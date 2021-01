Atropelamento é registrado na Vila Nova

Na noite deste domingo, dia 24, um atropelamento foi registrado na Avenida Brasil, na Vila Nova, próximo a Rodoviária.

Pelo local, um taxista atropelou uma moça que passava pela rua. Com o atropelamento, a vítima sofreu ferimentos na perna e na altura da cintura, não conseguindo se levantar, sendo necessário acionar as equipes de socorro.

A Polícia Militar também foi acionada e, de acordo com informações, a vítima atravessava a rua falando no celular, momento em que o veículo se aproximou e o motorista não conseguiu frear a tempo, atropelando a jovem.

Após o acontecido, houve um princípio de confusão, onde o veículo teve o seu para-brisa quebrado por amigos da vítima, porém, outras pessoas que estavam no local separaram a briga.

A jovem foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e os policiais permaneceram no local fazendo o boletim de ocorrência, no qual constou que o motorista do veículo estava com a habilitação cassada. As medidas cabíveis ao caso foram tomadas e a ocorrência registrada na Delegacia. O veículo foi recolhido ao pátio de apreensões.