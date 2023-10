No último dia 07 de outubro, aconteceu a pré estreia do filme Uma Fada Veio me Visitar. O evento foi no New York City Center, na Barra da Tijuca. “Para mim uma emoção maravilhosa, estar ali com um elenco lindo, e que vou levar para vida”, disse a atriz itapevense Alice Sayuri Lima.



Ela conta que no momento em que eu pisou no backdrop e viu todas aquela imprensa, fotógrafos, todos reunidos, foi quando percebeu que tinha realizado um sonho e que tudo aquilo era real. “É impossível definir o que eu estou sentindo em uma só palavra, a realização de um sonho vem com um misto de sentimentos, eu estou muito feliz, realizada, a sensação de estar em um filme com a Xuxa, e o filme ser da minha escritora favorita Thalita Rebouças, que eu sempre acompanhei é surreal, achei que eu estava acostumada com as câmeras e tudo mais, mas quando eu vi a Thalita Rebouças eu tremi tanto, nem nos testes eu tremia tanto quanto rsrs”, lembrou.



A atriz diz que está vivendo um momento especial e único, que não trocaria por nada.

“Agradeço a Deus por tudo, e agradeço imensamente a minha minha família por todo o apoio e dedicação, porque sem eles eu não estaria onde estou hoje.

Espero todos vocês nos cinemas no dia 12 de Outubro para curtir comigo Uma fada Veio me Visitar.

Só fico triste em ver que não tem previsão de exibição no cinema aqui da nossa cidade”, lamentou.

Uma Fada Veio me Visitar foi produzido pela Rubi Produtora com direção de Vivi Jundi, Produção de Elenco Diogo Ferreira e baseado no livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças.

@alicesayurilima