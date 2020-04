Atrativos turísticos de Itapeva para conhecer pós-quarentena

A quarentena decretada não só no Brasil, mas como em diversos países acabou frustrando as viagens programadas por muitas pessoas.

Acredita-se que mesmo quando a quarentena acabar, o turismo ainda demora a voltar à normalidade. No entanto, o turismo interno deve ganhar força e diante disso procuramos um dos guias turísticos de Itapeva para nos contar os atrativos que nossa cidade possui para os de espírito aventureiro.

Heverton ou “Tom” como é mais conhecido, faz parte do Conselho Municipal de Turismo e representa a agência Pedra Chata e elencou alguns lugares que se pode visitar sem a necessidade de autorização prévia, como é o caso do City Tur com atrativos para um dia de visitas, são eles:

– Fazenda Pilão D’água; Catedral de Sant’Ana; Mercadão Municipal; Casa da Cultura; Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Lar Vicentino; Fazenda Olho d’Água.

Outros atrativos já requerem autorização por pertencerem a áreas particulares e necessitam ainda de guia turístico por conta dos perigos de se perder em trilhas ou se machucar em armadilhas naturais. Tom fez uma lista de lugares assim que podem ser conhecidos através de contratação de guias e agências licenciadas, são elas:

– Cannion Pirituba (atrativo de 1 dia inteiro)

– Apresentação e história da Agrovila

– Mirante da Pedra do Indio (Cannion)

– Mirante da Cachoeira do Palmito Mole

– Cachoeira do Meio (3 quedas)

– Piscinas Naturais (Rio Cristalino)

– Encapotado (iguaria típica) da Dona Dora na Agrovila (no retorno)

Mais Cachoeiras, Cavernas e Formações Rochosas: (atrativo de 1 dia inteiro)

– Cachoeira do Alto da Brancal

– Caverna do Bairro das Pedras

– Estromatolitos

– Cachoeira Saltinho do Coqueiral

Caverna do Alegre

No Bairro do Alegre (atrativo de meio dia)

Pinturas Rupestres e Mirante (turismo pedagógico)

– Pinturas Rupestre Fazenda Agua Limpa

– Mirante do Estreito

– Cachoeira do Padre e Caverna do Padre (Bairro das Pedras)