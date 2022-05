Há seis anos, o itapevense Leonardo Macedo mergulhou de cabeça no teatro e se apaixonou pela arte. A peça A Paixão de Cristo foi onde estreou sua atuação, com a Cia de Teatro Sem Limites, em Itapeva. Ainda com a Cia, Leonardo participou da peça Cidade dos Urubus, escrita por Júlio Carrara.

Atualmente, o ator é agenciado pela Cena Model, onde já fez alguns trabalhos, sendo que recentemente fez uma participação do filme Draft, com os protagonistas Kéfera Buchmann e Nicolas Prattes. “Foi uma ótima experiência, eu fui para Cesário Lange gravar no Mavsa Resort, ainda não tem previsão para estrear o filme, mas será para a Netflix. Estou muito grato pela oportunidade”, contou.



Já nesta semana, Leonardo recebeu uma ótima notícia: ele foi selecionado para participar do projeto da cantora Cláudia Leitte, que terá a participação de celebridades como Juliette, Thiaguinho e Lucy Alves. “É muito gratificante ser selecionado, no próximo mês também fui chamado para um desfile”, disse.

Além das oportunidades como ator, ele também trabalha como modelo para empresas. “O bacana é que as agências hoje trabalham com modelos comerciais, diferente dos modelos fashions que precisam ter altura e peso específicos. Essa minha agência é muito boa, algumas pessoas não valorizam algumas do interior. Eu já fiz parte de uma agência grande de São Paulo e não consegui nenhum trabalho, já nessa que é gerenciada pelo Paulo, muitas portas foram abertas”, ressaltou.



Leonardo sempre gostou do teatro, mesmo antes de começar a atuar e é algo que sempre estará presente em sua vida. “Desde o Ensino Médio eu me arrisquei na área, quando dirigi duas peças de teatro pensadas para a Agro Etec, uma feira do Colégio Agrícola que eu fazia. A partir deste, fomos convidados para apresentar nos colégios da cidade também e depois para um público na cidade de Taquarivaí e seguindo para Buri, onde a peça foi apresentada em todas as escolas estaduais. Então o meu amor pelo teatro e pela carreira artística é desde novinho, dos meus 12 anos”, lembrou.

Com a frase: “O limite dos seus sonhos só depende de você, é você que define até onde você pode chegar”, Leonardo finalizou nossa entrevista, agradecendo a todos pelas oportunidades que tem vivenciado.

Sucesso!