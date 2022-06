O ator da região Matheus Tube, que vem emendado trabalhos no SBT (Poliana Moça) e agora na RECORD TV é nascido na cidade de Itapeva (SP), atualmente mora em Nova Campina (SP) e vem embarcando em projetos na capital paulista, com a promessa de brilhar cada dia mais nas telinhas.

“Eu amo gravar! Obrigado a Produtora Atores Unidos, ao Leo Porto, pela oportunidade em experienciar coisas novas. Agradeço a Cultura e Turismo de Nova Campina pelo apoio e aos meus patrocinadores, Supermercado Mariano Filho, Nutricionista Érica Machado, Júlio Cézar Fotógrafo e ao Supermercado Avenida. Gratidão por acreditarem em mim, tenho certeza que essa série vai estourar no Brasil e ser um sucesso na Record TV”, disse.

Sobre a série Todas as Garotas em Mim:

Na terça-feira, 31 de maio, a Record TV realizou em São Paulo a coletiva de lançamento da série teen “Todas as Garotas em Mim”. O evento contou com a presença de todo o elenco, produção, além do diretor Rudi Lageman.

A estreia está confirmada para a próxima terça-feira, dia 07 de junho, às 21h aqui no Brasil e também na quarta-feira, dia 08 de junho, às 20h em Lisboa/Londres pela Record TV Europa.

“Todas as Garotas em Mim” vai contar as inúmeras coincidências entre a história de uma digital influencer dos dias atuais com as garotas da Bíblia que viveram muito antes e durante o século I. Ao contrário do que parece, elas têm muita coisa em comum. A trama contemporânea escrita por Stephanie Ribeiro, com direção geral de Rudi Lagemann, foi gravada nas cidades de Florianópolis (SC) , Gramado (RS) e em Paulínia (SP) e está repleta de conflitos, desafios, romance, ensinamentos e sonhos.

“Nos baseamos em Paulínia e tivemos 102 cenários de externas só em Campinas. Foram 28 locações em Gramado durante duas semanas”, conta o diretor-geral.

A série, que conta com várias temporadas, na fase inicial mostra que Mirela, apesar de morar num apê de frente para o mar e ter uma vida privilegiada, também vive perrengues na relação com a família por causa do passado turbulento dos seus pais, além de ter que lidar com os dilemas de uma jovem muito popular cercada de amizades tóxicas.

O diretor Rudi Lageman, que já esteve à frente de outras produções na emissora, adiantou aos jornalistas presentes que a produção “é uma viagem no tempo, que se passa em muitos cenários.”

A atriz Rhaísa Batista e o ator Ângelo Paes Leme farão o casal Heloísa e Júlio, pais de Mirela, interpretada pela atriz Mharessa Fernanda.

Com grande parte do elenco muito jovem, a troca entre os atores teens e veteranos também vai marcar a trama Record TV e levar aprendizados que vão muito além da tela. Fique ligado!